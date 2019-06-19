Sokak lambası altında ders çalışırken hayatı değişti!

Victor’un yaşadığı bölgede, nüfusun %5’i elektriğe ulaşamıyor. Bu sebeple ise Victor’un annesi sayaç taktırmak için hem imkan olmadığı hem de yeterli parası bulunmadığını belirtiyor. Bu görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla 31 yaşındaki milyoner Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, Victor ve ailesine yardım eli uzatmak istedi.







