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  3. 19 Haziran 2019 13:47

Sokak lambası altında ders çalışırken hayatı değişti!

Sokak lambasının altında ders çalışan çocuğun görüntüleri sosyal medyaya yayılmıştı. Kısa sürede farklı yorumları bir araya getiren bu görüntü umudun habercisi oldu.

Sokak lambası altında ders çalışırken hayatı değişti!

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Sokak lambası altında ders çalışırken hayatı değişti!

Peru’da yaşayan 12 yaşındaki Víctor Martín Angulo Córdoba evlerinde elektrik olmadığı için sokak lambasının altında ders çalışıyordu.

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Sokak lambası altında ders çalışırken hayatı değişti!

Zor şartlarda yaşayan 3 kardeşten en küçüğü olan Victor, sokak lambası altında okul ödevlerini yapıyordu. Hayatın zorluklarına rağmen eğitim hayatında çok başarılı olan Victor’un hayali ise ülkesinde yaşanan yolsuzluklara son verebilmek adına Polis olmak.

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Sokak lambası altında ders çalışırken hayatı değişti!

Victor’un yaşadığı bölgede, nüfusun %5’i elektriğe ulaşamıyor. Bu sebeple ise Victor’un annesi sayaç taktırmak için hem imkan olmadığı hem de yeterli parası bulunmadığını belirtiyor. Bu görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla 31 yaşındaki milyoner Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, Victor ve ailesine yardım eli uzatmak istedi.



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