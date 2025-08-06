Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var

Olay, dün Devrek ilçesi eski terminal alanında meydana geldi. Bölgede esnaf olan S.K. ile A.G. Karşılaşıp, tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışma büyüyünce A.G., belinden çıkardığı tabancayla defalarca S.K.’ya ateş etti. Hızını alamayan saldırgan, tabancasının şarjörünü yeniden doldurup ateş ederek kaçtı.