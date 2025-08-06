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Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tartıştığı S.K.'yi tabancayla vuran A.G., sokakta bulunan 2 kişiyi de yaraladı. 2 şarjör mermiyi ateşleyen saldırgan yakalanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, dün Devrek ilçesi eski terminal alanında meydana geldi. Bölgede esnaf olan S.K. ile A.G. Karşılaşıp, tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışma büyüyünce A.G., belinden çıkardığı tabancayla defalarca S.K.’ya ateş etti. Hızını alamayan saldırgan, tabancasının şarjörünü yeniden doldurup ateş ederek kaçtı.

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Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var - Resim: 2

Bu esnada S. K.’nın yanı sıra sokakta bulunan E.M.G. ile E.K. da yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

 

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Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var - Resim: 3

Olay yerinden kaçan A.G. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Öğle saatlerinde Devrek Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var - Resim: 4

Öte yandan, A.G.’nin tabancayla defalarca ateş ettiği ve koşarak kaçtığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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