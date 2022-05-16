Sokak ortasında akıl almaz hırsızlık! Yakalandılar, serbest bırakıldılar

Cadde üzerindeki bir iş merkezinin önüne el arabasını bırakıp paket vermeye giden kargocunun el arabasında bulunan ve içerisinde cep telefonunun bulunduğu kargo paketi, biri kadın 2 kişi tarafından çalındı.hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.