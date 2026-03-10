Sokak ortasında akran cinayeti... Öldüren de, ölen de 16 yaşında!

Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında bir araya gelen M.E. ile akranı R.M. arasında başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İddiaya göre R.M., yanında bulunan bıçakla M.E.’i göğsünden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.