Sokak ortasında akran cinayeti... Öldüren de, ölen de 16 yaşında!
Türkiye'de son yıllarda artan akran şiddeti bir kez daha can aldı. Aksaray'da 16 yaşındaki iki çocuğun tartışması kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavga ise korkunç bir cinayetle sonuçlandı...
Aksaray’da dün gece saatlerinde yaşanan trajik bir kavga, 16 yaşındaki M.E.’in ölümüyle sonuçlandı. Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışan iki gençten biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında bir araya gelen M.E. ile akranı R.M. arasında başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İddiaya göre R.M., yanında bulunan bıçakla M.E.’i göğsünden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
Olay yerinden kaçan R.M., polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda aynı mahallede kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki adet bıçak ele geçirildi. Cinayete ilişkin başlatılan geniş çaplı adli soruşturma sürdürülüyor.