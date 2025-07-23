Sokak ortasında bir baba öz evladını bıçaklaya bıçaklaya öldürdü
Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Babanın, evladını bıçakladığı korku dolu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Z.V., motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu M.V. ile tartışmaya başladı.
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Tartışma büyüyünce baba, motosikleti yol kenarında durdurdu ve oğlunu defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Olayın ardından baba Z.V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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