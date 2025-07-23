  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sokak ortasında bir baba öz evladını bıçaklaya bıçaklaya öldürdü!

Sokak ortasında bir baba öz evladını bıçaklaya bıçaklaya öldürdü

Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Babanın, evladını bıçakladığı korku dolu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Sokak ortasında bir baba öz evladını bıçaklaya bıçaklaya öldürdü - Resim: 1

Olay, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Z.V., motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu M.V. ile tartışmaya başladı. 

1 / 5
Sokak ortasında bir baba öz evladını bıçaklaya bıçaklaya öldürdü - Resim: 2

Tartışma büyüyünce baba, motosikleti yol kenarında durdurdu ve oğlunu defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

2 / 5
Sokak ortasında bir baba öz evladını bıçaklaya bıçaklaya öldürdü - Resim: 3

Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 / 5
Sokak ortasında bir baba öz evladını bıçaklaya bıçaklaya öldürdü - Resim: 4

Olayın ardından baba Z.V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

4 / 5