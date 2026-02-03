Sokak ortasında bir kişiye küfür edip tartışan kadın, ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da sokak ortasında tartıştığı kişiye hakaret eden kadın, kendini yere atıp küfürler etti. Yanındaki kişiye "11 yıl seni bekleyemem" diye bağıran kadın, sokaktaki direği yumruklayıp çığlıklar atmaya başladı.
Olay, 30 Ocak'ta saat 01.20 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın sokak ortasında bağırarak küfür etmeye başladı. Kısa süre sonra arkasından gelen bir erkekle arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında zaman zaman yere oturan kadın kendini yerden yere attı.
Tartışma sırasında erkek kadına "Arabaya geç" diye bağırırken kadın ise "11 yıl seni bekleyemem" şeklinde karşılık verdi. Bu sırada erkek kadını kolundan tutarak çekti; kadın ise arkadaşına "Polisi ara" diye bağırdı.
Tartışma sırasında kadının yanındaki kişi "Şu hareketleri yapma" ve "Öldürürüm seni" diye bağırdı. Çevrede bulunan arkadaşları, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu; araçlar bir süre ilerleyemedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Tartışma devam ederken, kadını arkadaşı yolun ortasından kaldırmak için kollarından tutarak sürüklemeye çalıştı.