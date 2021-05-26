Sokak ortasında borç cinayeti

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5864 Sokak'ta meydana geldi. Yolda karşılaşan Sait K. ile Müslüm T. arasında, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Sait K., Müslüm T. 'i bıçakladı. Sait K., olay yerinden kaçarken, Müslüm T. ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, Müslüm T. 'in çevresinde toplanıp, yardım etmeye çalışırken, sağlık ekibi de çağırdı.