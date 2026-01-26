  1. Anasayfa
  Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!

Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı: Önce pantolon sonra kelepçe

Samsun'da çırılçıplak şekilde caddede dolaşan 50'li yaşlarda bir kişi ihbar sonrasında yakalandı. Polis önce pantolon giydirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı: Önce pantolon sonra kelepçe - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. isimli şahıs, çırılçıplak şekilde caddede dolanmaya başladı. 

Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı: Önce pantolon sonra kelepçe - Resim: 2

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken, şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti.

Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı: Önce pantolon sonra kelepçe - Resim: 3

 Çevrede bulunan vatandaşlar ise evlerinden ve sokakta çıplak şahsa tepki gösterdi. Üzerine pantolon giydirilen A.M., gözaltına alınarak karakola götürüldü.


