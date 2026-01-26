Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı: Önce pantolon sonra kelepçe
Samsun'da çırılçıplak şekilde caddede dolaşan 50'li yaşlarda bir kişi ihbar sonrasında yakalandı. Polis önce pantolon giydirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. isimli şahıs, çırılçıplak şekilde caddede dolanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken, şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti.
Çevrede bulunan vatandaşlar ise evlerinden ve sokakta çıplak şahsa tepki gösterdi. Üzerine pantolon giydirilen A.M., gözaltına alınarak karakola götürüldü.
