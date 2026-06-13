Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki akraba aile arasında bir iş yerinde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tüfekle vurulan İ.T. ve oğlu M.T. ağır yaralanırken, çıkan arbedede darbedilen S.T. ve oğlu da hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İ.T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında iş yerinde başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahların konuştuğu kanlı bir kavgaya dönüştü. Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi sınırları içerisindeki 1802 Sokak'ta meydana gelen olayda, tüfekle vurulan baba ve oğlu ağır yaralanırken, darbedilen diğer iki kişiyle birlikte toplam 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Tartışmaya Çocuklar ve Diğer Akrabalar da Karıştı
Olay, ilçede bulunan bir iş yerinde husumetli oldukları veya o an henüz belirlenemeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşayan S.T. ile İ.T. adlı iki akrabanın tartışmasıyla başladı. Tansiyonun hızla yükseldiği anlarda, tarafların çocukları ve çevredeki diğer akrabaların da olay yerine gelerek arbedeye dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.
Büyüyen şiddet olayında ateşli silah kullanıldı. Çıkan arbedede tüfekle vurulan İ.T. ve oğlu M.T., aldıkları isabetlerle ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Karşı tarafta yer alan S.T. ile onun oğlu İ.T. ise kavgada aldıkları darbeler sonucu yaralandı. İ.T., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)