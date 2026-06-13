Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var

Tartışmaya Çocuklar ve Diğer Akrabalar da Karıştı

Olay, ilçede bulunan bir iş yerinde husumetli oldukları veya o an henüz belirlenemeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşayan S.T. ile İ.T. adlı iki akrabanın tartışmasıyla başladı. Tansiyonun hızla yükseldiği anlarda, tarafların çocukları ve çevredeki diğer akrabaların da olay yerine gelerek arbedeye dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.