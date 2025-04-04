Sokak ortasında dehşet: Eski nişanlısı ve annesini vurup, intihar etti

Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Y., kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.