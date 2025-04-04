Sokak ortasında dehşet: Eski nişanlısı ve annesini vurup, intihar etti
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, sokakta önünü kestiği eski nişanlısı S.S.'yi tabancayla öldürüp, kadının annesini de ağır yaralandıktan sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesinde meydana geldi. N.Y., iddiaya göre, sokak ortasında önünü kestiği eski nişanlısı S.S. ile S.'nin annesi M.S.K.'ye, yanında bulunan tabancayla ateş etti.
Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Y., kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayda ağır yaralanan K. ile saldırgan Y. ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Y. da yaşamını yitirdi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)