Sokak ortasında dehşet! Hem kendisini hem annesini annesini bıçakladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi annesini bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kendini de bıçakladı. Sokağa çıkıp park halindeki bir taksinin camına kafa atan şüpheli, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde gece saat 04.00 sıralarında kan donduran bir aile içi şiddet olayı yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.S. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirerek aynı evi paylaştığı annesi A.S.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın hemen ardından kanlar içinde sokağa fırlayan talihsiz anne çevreden yardım isterken, kontrolden çıkan şüpheli şahıs önce kendini bıçakladı, ardından park halindeki bir ticari taksinin camına kafa atarak mahallede büyük bir korku ve paniğe neden oldu.
Komşuların İhbarıyla Ekipler Seferber Oldu
Gecenin sessizliğini bozan yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Haber3 editoryal masasına ulaşan asayiş birimlerinin teyitli bilgilerine göre; ağır yaralanan anne A.S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acilen Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polise Direnen Şüpheli Hastaneye Kaldırıldı Kendini yaraladıktan sonra taksiye kafa atarak taşkınlık çıkarmaya devam eden ve polis ekiplerine bir süre direnen şüpheli İ.S., emniyet güçlerinin yoğun çabası sonucu etkisiz hale getirildi. Yaralı zanlı, sağlık ekiplerinin gözetiminde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaşanan bu korkunç olayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlatıldı.