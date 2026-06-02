Sokak ortasında dehşet! Hem kendisini hem annesini annesini bıçakladı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde gece saat 04.00 sıralarında kan donduran bir aile içi şiddet olayı yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.S. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirerek aynı evi paylaştığı annesi A.S.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın hemen ardından kanlar içinde sokağa fırlayan talihsiz anne çevreden yardım isterken, kontrolden çıkan şüpheli şahıs önce kendini bıçakladı, ardından park halindeki bir ticari taksinin camına kafa atarak mahallede büyük bir korku ve paniğe neden oldu.