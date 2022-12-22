Sokak ortasında, dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular!
Mersin'de bir gencin sopayla darbedilip, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gencin sopayla dövülüp, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralanmasını içeren görüntülerin sosyal medya platformunda paylaşılmasının ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
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Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Y.T.k ve E.T.'nin adresini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
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Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'yaralama' suçundan tutuklanırken, E..'ye ise 'görevli memurlara mukavemet' ve 'kamu malına zarar verme' suçundan ev hapsi verildi.
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