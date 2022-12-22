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  4. Görüntüler sosyal medyaya düştü, Emniyet harekete geçti

Sokak ortasında, dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular!

Mersin'de bir gencin sopayla darbedilip, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sokak ortasında, dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular! - Resim: 1

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gencin sopayla dövülüp, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralanmasını içeren görüntülerin sosyal medya platformunda paylaşılmasının ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

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Sokak ortasında, dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular! - Resim: 2

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Y.T.k ve E.T.'nin adresini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. 

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Sokak ortasında, dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular! - Resim: 3

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'yaralama' suçundan tutuklanırken, E..'ye ise 'görevli memurlara mukavemet' ve 'kamu malına zarar verme' suçundan ev hapsi verildi. 

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Sokak ortasında, dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular! - Resim: 4
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