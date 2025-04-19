Sokak ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
Manisa'da yaşanan korkunç olayda 45 yaşındaki bir kişi 44 yaşındaki eşini ve 8 yaşındaki kızını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Gözü dönmüş caninin bıçakladığı genç anne hayatını kaybederken kızının hastanedeki tedavisi sürüyor. Saldırgan polis tarafından etkisi hale getirilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolu'nda meydana geldi.
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Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen F.A. (45) ile eşi Ş.A. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Evde başlayan kavga dışarı taşarken, F.A., eşi Ş.A. ve kızı D.A.'yı defalarca bıçakladı.
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112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, şüpheli çıplak vaziyette elinde bıçakla kaçmaya başladı. Şüpheli polislere de saldırmaya çalıştı, kısa süren takibin ardından ayağından vurularak gözaltına alındı.
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Yaralı anne-kız da ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ş.A. sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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