Sokak ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı

Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen F.A. (45) ile eşi Ş.A. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Evde başlayan kavga dışarı taşarken, F.A., eşi Ş.A. ve kızı D.A.'yı defalarca bıçakladı.