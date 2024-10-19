Sokak ortasında hamile kadını hastanelik edip, bir de tahliyesini istedi
Manisa'da güpegündüz sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı ve hamile olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Sude'yi herkesin gözleri önünde hastanelik eden psikopatın tahliye talebi reddedildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sude A.'ı (19) sokak ortasında öldüresiye dövüp, hakaretlerde bulunan tutuklu sanık Y.A'ın tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Y.A, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti. Olay, 16 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Y.A, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı Sude A.'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Y.A, yumruk darbeleriyle Sude A.'ı yere düşürdü. Yerde de Sude A.'ın başına yumruk atmaya devam eden Y.A, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Y.A'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi. Çevredekilerden biri, müdahale etmek için yaklaştı ancak Y.A'ın 'Bırak lan' diye bağırması ile geri çekildi. Sude A., 'Abi hamileyim, imdat' diyerek çığlıklar atarken, yoldan geçen bir kişi Y.A'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, Sude A. kurtardı. Çevredekiler, daha sonra Y.A'ı dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Y.A'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Y.A gözaltına alınırken, Sude A. hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Y.A, tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan Sude A., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisi için koruma kararı çıkartıldı. Sude A.'ın şikayetçi olduğu Y.A'ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirlendi.
Y.A hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından dava açıldı. Akhisar 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması dün görüldü. Sanık Y.A, duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Sude A. ile avukatları Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan ve Çağla Özer Turan ve tanıklar Ö.B., E.Ç. ve M.A. salondaki yerini aldı. Tanık beyanlarının ardından duruşma savcısı mütalaasını sundu. Savcı, sanık Y.A'ın 'Kasten yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Y.A işlediği suça itiraz etmediğini, Sude A.'ın sürekli darbettiğini, çocuğunun korktuğunu, buna tepki olarak alkolün de etkisiyle suçu işlediğini belirtti. Mütalaaya karşı savunmanın alınmasının ardından hakim, kararını açıklayıp, sanık Y.A'ı 'Alenen hakaret' suçundan 9 ay 15 gün, 'Kasten yaralama' suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Akhisar Cumhuriyet Savcılığı da Sude A.'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 4 ayrı suç dosyasının daha bulunduğu gerekçesiyle Y.A'ın tahliye edilmesine itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Y.A, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.
Kararı değerlendiren Sude A., "Şu an çok mutluyum. Yılmaz'ın tahliye edilmesi benim ve çocuğum açısından iyi olmayacaktı. Daha önce çocuğumun da önünde defalarca şiddete maruz kaldım. Çocuğumun da psikolojisi büyüdü. Annesiz ve babasız büyüdüm. Çocuğumun da bu şekilde büyümesini istemiyorum. O nedenle korkum ölüm değil de çocuğumun annesiz büyümesi. Çünkü benden başka bakacak kimsesi yok. Bu tür şiddet olayları, davalarında kadınlara şiddet uygulayıp da salınan kişiler, kadınlar açısından büyük risk. Eğer bu şekilde devam eder, kadına en ufak şiddet gösteren herkes ceza alırsa, kadın cinayetlerinde bir nebze de olsa düşüş yaşanır" dedi.(DHA)