Sokak ortasında hamile kadını hastanelik edip, bir de tahliyesini istedi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sude A.'ı (19) sokak ortasında öldüresiye dövüp, hakaretlerde bulunan tutuklu sanık Y.A'ın tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Y.A, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti. Olay, 16 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Y.A, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı Sude A.'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Y.A, yumruk darbeleriyle Sude A.'ı yere düşürdü. Yerde de Sude A.'ın başına yumruk atmaya devam eden Y.A, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Y.A'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi. Çevredekilerden biri, müdahale etmek için yaklaştı ancak Y.A'ın 'Bırak lan' diye bağırması ile geri çekildi. Sude A., 'Abi hamileyim, imdat' diyerek çığlıklar atarken, yoldan geçen bir kişi Y.A'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, Sude A. kurtardı. Çevredekiler, daha sonra Y.A'ı dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Y.A'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Y.A gözaltına alınırken, Sude A. hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Y.A, tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan Sude A., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisi için koruma kararı çıkartıldı. Sude A.'ın şikayetçi olduğu Y.A'ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirlendi.