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  3. 31 Ocak 2021 00:01

Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay

Dominik Cumhuriyeti'nde kimliği açıklanmayan bir kişi, sokakta kolunda binlerce arıyla yürürken görüntülendi.

Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay

Dominik Cumhuriyeti'nde kimliği açıklanmayan bir kişi, sokakta kolunda binlerce arıyla yürürken görüntülendi.

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Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay

Görüntülerde konuşan Dominikli genç, kraliçe arıyı avucunun içine aldığını, diğer arıların da onu takip ederek koluna konduğunu ifade etti.

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Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, " Ayaklı kovan geziyor" yorumunda bulunuldu.

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Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay

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