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  3. 12 Ekim 2017 11:11

Sokak ortasında inanılmaz görüntüler ! 4 kişi yakalandı

Konya'da, düğün konvoyunun geçişi sırasında tabanca ve otomatik tüfeklerle havaya ateş eden 4 kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin ardından 4 kişi gözaltına alındı.

Sokak ortasında inanılmaz görüntüler ! 4 kişi yakalandı

Olay, 8 Ekim Pazar günü, öğle saatlerinde merkez Karatay İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının düğün evine gelen 4 kişi, konvoyun geçişi sırasında, ellerindeki tabanca ve tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı.

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Sokak ortasında inanılmaz görüntüler ! 4 kişi yakalandı

Çevredekiler, şüphelilerin etrafındaki onlarca kişiye rağmen dakikalarca ateş etme anını, cep telefonu kamerasına kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Durumu fark eden polis, yayınlanan görüntülerden yola çıkarak, havaya ateş açan 4 kişinin kimliğini belirledi.

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Sokak ortasında inanılmaz görüntüler ! 4 kişi yakalandı

Kimlikleri tespit edilen Mustafa K., Ali K., Yaşar E. ve Mustafa A., 9 Ekim Pazartesi günü gözaltına alındı. Yapılan aramada, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi.

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Sokak ortasında inanılmaz görüntüler ! 4 kişi yakalandı

Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 kişi, serbest bırakılırken, şüpheliler hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

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