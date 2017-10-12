Sokak ortasında inanılmaz görüntüler ! 4 kişi yakalandı

Olay, 8 Ekim Pazar günü, öğle saatlerinde merkez Karatay İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının düğün evine gelen 4 kişi, konvoyun geçişi sırasında, ellerindeki tabanca ve tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı.