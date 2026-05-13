Sokak ortasında ''intikam'' dehşeti: Husumetlisini vurup başında bekledi!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2,5 yıl önce karıştığı kavga nedeniyle hapis yatan N.T., cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı. Husumetlisi olan esnaf D.H.’yi tüfekle yaralayan saldırgan, yaralı adamın başında polis gelene kadar silahla bekleyerek kimseyi yaklaştırmadı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi’nde, cezaevinden yeni tahliye olan bir şahsın gerçekleştirdiği intikam saldırısı mahallede büyük paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre N.T., 2,5 yıl önce kavga ettiği ve bu sebeple hapis yatmasına neden olan D.H.’nin esnaf dükkanına gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İntikam amacıyla geldiği öne sürülen N.T., yanında getirdiği tüfekle husumetlisi D.H.’yi bacağından vurdu.
Saldırı sonrası kaçmak yerine yaraladığı D.H.’nin başında beklemeye başlayan N.T., çevredeki vatandaşların yardım etmesine de izin vermedi. Elindeki silahla dakikalarca yaralı adamın başında duran saldırgan, adeta mahalleliye korku saldı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, N.T.'ye "teslim ol" çağrısında bulundu. Silahını bırakarak teslim olan saldırgan gözaltına alınırken, kanlar içindeki D.H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı esnafın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.