Sokak ortasında ''intikam'' dehşeti: Husumetlisini vurup başında bekledi!

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi’nde, cezaevinden yeni tahliye olan bir şahsın gerçekleştirdiği intikam saldırısı mahallede büyük paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre N.T., 2,5 yıl önce kavga ettiği ve bu sebeple hapis yatmasına neden olan D.H.’nin esnaf dükkanına gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İntikam amacıyla geldiği öne sürülen N.T., yanında getirdiği tüfekle husumetlisi D.H.’yi bacağından vurdu.