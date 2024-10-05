Sokak ortasında kadın cinayeti: Eşi olacak cani öldürüp, intihar etti
Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti.
Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde eşini cadde ortasında öldüren uzman çavuş, intihar etti.
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Merkez Sur ilçesi Süleyman Nazif Mahallesi Melik Ahmet Caddesi'nde uzman çavuş M.I., eşi Bedriye I.'a, silahlı saldırıda bulunduktan sonra intihar etti.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
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Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
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