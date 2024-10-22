Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., ile E.D. bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. İddiaya göre A.Ş., barışma teklifini kabul etmeyen E.D.'ı takibe etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı.