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Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti

Türkiye kadın cinayetleriyle kalkıp, kadın cinayetleriyle yatmaya devam ediyor. Diyarbakır'da 47 yaşındaki bir kadın, dini nikahlı eşi olacak cani tarafından sokak ortasında katledildi.

Kaynak: DHA
Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti - Resim: 1

Diyarbakır'da A.Ş., dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı E.D.ı (47), sokakta tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü. 

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Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti - Resim: 2

Olay öncesi A.Ş.’nin yaklaşık 2 saat E.D. geçeceği sokak üzerindeki bir kahvehanede beklediği ortaya çıkarken, cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti - Resim: 3

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., ile E.D. bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. İddiaya göre A.Ş., barışma teklifini kabul etmeyen E.D.'ı takibe etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı.

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Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti - Resim: 4

Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan A.Ş., E.D.’ı görünce yanına yaklaşarak yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Bu sırada silahı fark eden E.D., kaçmaya çalıştı.

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