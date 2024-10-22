Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti
Türkiye kadın cinayetleriyle kalkıp, kadın cinayetleriyle yatmaya devam ediyor. Diyarbakır'da 47 yaşındaki bir kadın, dini nikahlı eşi olacak cani tarafından sokak ortasında katledildi.
Diyarbakır'da A.Ş., dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı E.D.ı (47), sokakta tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü.
Olay öncesi A.Ş.’nin yaklaşık 2 saat E.D. geçeceği sokak üzerindeki bir kahvehanede beklediği ortaya çıkarken, cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., ile E.D. bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. İddiaya göre A.Ş., barışma teklifini kabul etmeyen E.D.'ı takibe etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı.
Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan A.Ş., E.D.’ı görünce yanına yaklaşarak yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Bu sırada silahı fark eden E.D., kaçmaya çalıştı.