Sokak ortasında kadını vurup intihar etti!

Karnından yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada sokakta bulunan Eray E. seken kurşunlarla ayağından yaralandı. Ayağından yaralı vatandaş kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Silahlı saldırgan daha sonra aynı silahla kendine ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.