Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Oğluna mermisi bitene kadar ateş etti!

Para Tartışması Kanlı Bitti: Şarjörü Boşalttı

Uyuşturucu bağımlısı genç, babasından para talebinde bulundu. Emekli polis olan baba F.K.'nin bu talebi kesin bir dille reddetmesi üzerine öfkelenen A.K.K., eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Yaşanan arbede sırasında kendini korumak isteyen baba F.K., beylik tabancasını çekerek oğluna peş peşe ateş açtı. İddialara göre şarjöründeki mermiler bitene kadar tetiğe basan babanın silahından çıkan kurşunların hedefi olan genç, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı.