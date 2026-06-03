Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Oğluna mermisi bitene kadar ateş etti!
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 52 yaşındaki emekli polis F.K., para vermeyi reddettiği için kendisine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan baba gözaltına alındı.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 23 yaşındaki A.K.K. ile 52 yaşındaki emekli polis babası F.K. arasında para tartışması cinayetle sonuçlandı.
Para Tartışması Kanlı Bitti: Şarjörü Boşalttı
Uyuşturucu bağımlısı genç, babasından para talebinde bulundu. Emekli polis olan baba F.K.'nin bu talebi kesin bir dille reddetmesi üzerine öfkelenen A.K.K., eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Yaşanan arbede sırasında kendini korumak isteyen baba F.K., beylik tabancasını çekerek oğluna peş peşe ateş açtı. İddialara göre şarjöründeki mermiler bitene kadar tetiğe basan babanın silahından çıkan kurşunların hedefi olan genç, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı.
Oğlunun Başında Bekleyip Polise Teslim Oldu
Olayın şokunu atlattıktan hemen sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan baba F.K., cinayeti ihbar ederek durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çeşitli yerlerinden vurulan A.K.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ve polis ekipleri gelene kadar oğlunun cansız bedeni başında bekleyen emekli polis, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
"Geçen yıl orman yangınında kaybolmuştu"
Öte yandan, hayatını kaybeden A.K.K.'nin orman işçisi olduğu öğrenildi. A.K.K.'nin, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından A.K.K. sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.