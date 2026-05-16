Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular!
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, üniversite öğrencisi E.C., sokak ortasında iki şüphelinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. "Kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada E.C., sopayla darbedilip üç yerinden bıçaklandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganların peşine düştü.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kayadibi Mahallesi Halit Kayadipli Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu öğrencisi E.C. ile kimliği belirsiz 2 kişi arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüphelilerden biri, E.C.’yi yere yatırarak üzerine çıktı. Bu sırada diğer şüpheli, elindeki sopayla E.C.’nin başına defalarca vurdu. Ardından öğrencinin üzerinde bulunan şüpheli, yanında taşıdığı bıçakla E.C.’yi 3 kez bıçakladı.
O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; mahallelinin kavgayı balkondan izlediği, bir kişinin saldırganları uzaklaştırdığı anlar ile başka bir kişinin yaralı öğrenciyi yerden kaldırdığı anlar yer aldı.
DURUMU İYİ
İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.C., buradaki tedavisinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. E.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.