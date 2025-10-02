Sokak ortasında kanlı kavga! Bıçaklı saldırganı taşla kovaladı
Adana'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs, kaçan saldırganı taşla kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehit Mustafa Özbek Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda bu kişilerden biri diğerini yere yatırıp darbettikten sonra bıçakla başından yaraladı. Saldırgan daha sonra kaçtı. Ayağa kalkan yaralı, eline taş alarak saldırganı kovaladı.
Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
