Sokak ortasında kız kaçırma cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin Kızıltepe'de dehşet anları! İki grup arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede uzun namlulu silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. 18 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı olayın ardından saldırganlar kamyonetle kayıplara karıştı.
Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup silahlı kavga çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 18 yaşındaki M.A.’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Kamyonettekiler olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. M.A.’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaydan sonra kamyonetle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.