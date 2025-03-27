Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı
Tekirdağ'da sokak ortasında araca bindirilerek kaçırılan 32 yaşındaki genç kadın, İstanbul'da jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Çerkezköy ilçesinde yaşayan V.A., evlenmek istediği S. T.'yi ailesiyle istemeye gitti. A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine S. T.'yi kaçırmaya karar verdi. V.A.'nın yengesi S.A., geçen cumartesi günü, Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen S.T.'nin önünü kesti.
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S.A., S.T. ile konuşurken V.A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. S.A., kapıyı açarken, bu sırada arkadan gelen V.A.'nın ağabeyi M.A. da S.T.'yi zorla araca bindirdi.
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Araç hızla uzaklaşırken, S.T.'nin ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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İncelemede, V.A. ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.
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