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Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı

Tekirdağ'da sokak ortasında araca bindirilerek kaçırılan 32 yaşındaki genç kadın, İstanbul'da jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı - Resim: 1

Çerkezköy ilçesinde yaşayan V.A., evlenmek istediği S. T.'yi ailesiyle istemeye gitti. A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine S. T.'yi kaçırmaya karar verdi. V.A.'nın yengesi S.A., geçen cumartesi günü, Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen S.T.'nin önünü kesti.

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Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı - Resim: 2

S.A., S.T. ile konuşurken V.A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. S.A., kapıyı açarken, bu sırada arkadan gelen V.A.'nın ağabeyi M.A. da S.T.'yi zorla araca bindirdi.

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Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı - Resim: 3

Araç hızla uzaklaşırken, S.T.'nin ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı - Resim: 4

İncelemede, V.A. ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.

 

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