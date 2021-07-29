Sokak ortasında sevgilisini darp etmişti: Çağatay Akman'a uzaklaştırma şoku
Cihangir'deki evinin önünde tartışma yaşadığı şarkıcı Çağatay Akman tarafından darbedildiği iddia edilen Öykü Uslu'nun uzaklaştırma talebi kabul edildi.
Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'ya 2 ay süreyle yaklaşamayacak. Öykü Uslu'nun Koruma talebinin kabul edildiği belirtildi.
Cihangir'deki evinin önünde tartışma yaşadığı şarkıcı Çağatay Akman tarafından darbedildiği iddia edilen eski sevgilisi Öykü Uslu'nun koruma talebi kabul edildi. Mahkeme, Çağatay Akman'ın Uslu'ya, bulunduğu eve ve iş yerine 2 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.
Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına indi. Apartmanın önünde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.