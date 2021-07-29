Sokak ortasında sevgilisini darp etmişti: Çağatay Akman'a uzaklaştırma şoku

Cihangir'deki evinin önünde tartışma yaşadığı şarkıcı Çağatay Akman tarafından darbedildiği iddia edilen eski sevgilisi Öykü Uslu'nun koruma talebi kabul edildi. Mahkeme, Çağatay Akman'ın Uslu'ya, bulunduğu eve ve iş yerine 2 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.