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  4. Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada

Adana'da, sokak ortasında silahlar konuştu. 1 kişinin yaralandığı çatışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada - Resim: 1

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Onur G., ismi öğrenilemeyen bir kişiyle sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı. 

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Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada - Resim: 2

İki tarafın, park halindeki otomobillerin çevresinde çatışması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 

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Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada - Resim: 3

Bir süre çatıştıktan sonra yanına gelen şüphelinin elindeki silaha tabancasıyla vurarak karşı koymaya çalışan Mehmet Onur G., bacağından yaralandı. Yaralıya tekrar saldırmak isteyen şüpheliyi, araya giren vatandaşlar engelledi.

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Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada - Resim: 4

Bölgede devriye görevinde bulunan ve silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şüpheliyi kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına aldı.

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