Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık kan gölüne döndü
Adana'da sokakta çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan T.A. (25), B.B. (22) ve B.A. (25), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği T.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar B.B. ve B.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan B. da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. T.A. ve B.B.’nin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri, kavgada silahla ateş açtığı öne sürülen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)