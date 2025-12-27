Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık kan gölüne döndü

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği T.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar B.B. ve B.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan B. da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. T.A. ve B.B.’nin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.