Sokak ortasında silahlı kavga

Olay, geçen pazartesi öğle saatlerinde Tarabya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilleri ile sokaktan geçen 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir grupla tartıştı. Çevredekilerin de katılmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.