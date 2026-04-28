Sokak ortasında tekmeli sopalı dehşet anları kamerada!
Bursa’da 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. Güneştepe Mahallesi’nde tansiyonun yükseldiği o anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Güneştepe Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir meydan kavgasına dönüştü. Sokak ortasında birbirine giren taraflar, tekme ve sopalarla saldırarak mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı karşıya gelen taraflar arasındaki gerginlik, çevredeki vatandaşların sakinleştirme çabalarına rağmen yatışmadı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup, yanlarında taşıdıkları sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Polisin müdahalesiyle son bulan kavganın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahallede paniğe neden olan şiddet anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine acımasızca vurduğu ve sokak sakinlerinin yaşadığı endişe net bir şekilde görülüyor. Emniyet güçleri, olayla ilgili tahkikat başlatırken tarafların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.