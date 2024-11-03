Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırganın yerde yaralı yatan şahsın kafasına silahla da vurduğu görüldü.
Kaynak: İHA
Olay saat 21.00 sıralarında Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki otogar önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle S.V.'nin silahlı saldırısına uğrayan Ö.Ö., kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ö., ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Saldırıyı gerçekleştiren S. V. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Öte yandan, S.V.'nin Ö.Ö.'yü vurma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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