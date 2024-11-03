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Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırganın yerde yaralı yatan şahsın kafasına silahla da vurduğu görüldü.

Kaynak: İHA
Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu - Resim: 1

Olay saat 21.00 sıralarında Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki otogar önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle S.V.'nin silahlı saldırısına uğrayan Ö.Ö., kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu - Resim: 2

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ö., ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu - Resim: 3

Saldırıyı gerçekleştiren S. V. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu - Resim: 4

Öte yandan, S.V.'nin Ö.Ö.'yü vurma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

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