Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu

Olay saat 21.00 sıralarında Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki otogar önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle S.V.'nin silahlı saldırısına uğrayan Ö.Ö., kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.