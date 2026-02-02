Sokak ortasında vahşet: Üç çocuk annesi, defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
Muğla'nın Milas ilçesinde iş yerine giderken kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan Özlem A. (39) evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. A. boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
1 / 3
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özlem A.'nın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 / 3
Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
3 / 3