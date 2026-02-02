Sokak ortasında vahşet: Üç çocuk annesi, defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özlem A.'nın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.