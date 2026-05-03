Sokak ortasında vicdanları sızlatan anlar: Engelli vatandaşı tekme tokat darp ettiler!
Bursa’nın en kalabalık noktalarından biri olan Osmangazi Meydanı, kan donduran bir saldırıya sahne oldu. Geçimini şemsiye satarak sağlayan engelli bir vatandaş, bir grup kadının acımasız saldırısına uğradı. Küfürlerin havada uçuştuğu, tekme ve tokatların hedefi olan engelli adamın çaresiz anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Osmangazi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda tezgah açarak şemsiye satan engelli bir vatandaş ile henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup kadın arasında tartışma çıktı. Sebebi henüz öğrenilemeyen tartışma, kısa sürede şiddet içerikli bir saldırıya dönüştü.
Kadınlar, engelli vatandaşa küfürler savurarak üzerine yürüdü. Çevredeki kalabalığa aldırış etmeyen grup, engelli adamı tekme ve tokatlarla darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle sarsılan vatandaşın zor anları, olay yerindeki bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Meydandaki vatandaşların araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından, saldırgan kadınlar olay yerinden hızlıca uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Darp edilen engelli vatandaşın yardımına yine çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri görüntüler üzerinden inceleme başlattı.
Bursa halkı tarafından büyük tepkiyle karşılanan görüntülerin ardından, sosyal medya kullanıcıları "engelliye uzanan eller kırılsın" diyerek sorumluların bir an önce yakalanmasını talep etti. Polis, eşkali belirlenen kadınları yakalamak için çalışma yürütüyor.