  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia

Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia

Adana’da bir kişinin kız kardeşiyle yakaladığı şahsı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü olayla ilgili olarak öldürülen gencin babası tutuklanan kişinin asıl katil olmadığını iddia etti.

Kaynak: DHA / İHA
Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia - Resim: 1

Olay, 15 Kasım'da Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; evine gelen D.A., kız kardeşi B.G.'yi sevgilisi Baran Bayav ile görünce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

1 / 10
Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia - Resim: 2

D.A., evden kaçan B.B.'ın peşinden giderek sokakta yakaladı ve bıçakladı. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan B.B. kurtarılmadı. D.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

2 / 10
Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia - Resim: 3

Soruşturma sürerken, B.B.'ın babası H.B., olayın namus meselesinden kaynaklanmadığını iddia etti. 

3 / 10
Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia - Resim: 4

H.B., "Namus meselesi olarak söylenmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuklar, olaydan bir gün önce hep birlikte evde oturup, sohbet etmişler. Derman da dahil evde 4-5 kişi birlikte kalmışlar. Sabah aralarında önceden çıkan tartışma sonrası uykusunda oğlumu bıçaklamışlar. Kameralarda bahsedilen görüntülerin sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 'Namus meselesi' diyerek kendi namussuzluklarını benim çocuğumla örtmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyorum" dedi.

4 / 10