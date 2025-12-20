Sokak ortasında yaşlı adama görülmemiş şiddet: Tekme tokat dövüp arkasına bakmadan gitti
İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokakta para istediği ve olumsuz cevap aldığı yaşlı adamı defalarca tekmeledi. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, dün 04.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü kadın, etraftaki şişeleri alkol bulmak için kontrol ettiği sırada yaşlı adamı gördü.
O sırada yürümekten yorulan adam, bir işyerinin basamağında dinlenmeye başladı.
Kadın, yaşlı adamın yanına gelerek para isterken, olumsuz cevap alması üzerine ise adama tepki gösterdi.
Kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı. Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
