Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: Başından vurup kaçtı
Bursa'da 2 kişi arasında çıkan tartışmada bir şüpheli tartıştığı kişiyi silahla başından vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Korkunç olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde K.B., tartıştığı Özay A.’yı tabancayla başından vurdu. Ö.A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıkan 2 kişiden K.B., yanında getirdiği tabanca ile Ö.A.’ya ateş etti. Başından vurulan Ö.A. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Ö.A., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından aracıyla kaçan şüpheli K.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
Ö.A.’nın başından vurularak ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen tarafların kısa süreli tartışmaya girdiği, ardından K.B.’nin yanında getirdiği silahı ateşlediği anlar yer aldı. Silah sesleriyle çevrede panik yaşanırken, Özay A.’nın yere yığıldığı görüldü. Polis ekiplerinin, görüntüler üzerinden şüphelinin kaçış güzergâhını da belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi. (DHA)