Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: Başından vurup kaçtı

Olay, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıkan 2 kişiden K.B., yanında getirdiği tabanca ile Ö.A.’ya ateş etti. Başından vurulan Ö.A. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.