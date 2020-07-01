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  3. 01 Temmuz 2020 14:25

Sokaklar yine karıştı! On binlerce insan sokaklarda...

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 'devleti yıkmak, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri' yasaklayan Ulusal Güvenlik Kanunu yürürlüğe girdi. Hong Kong'un resmi olarak Çin'e bağlanmasının 23. yıl dönümünde ise kanunu protesto eden on binlerce kişi sokağa döküldü.

Sokaklar yine karıştı! On binlerce insan sokaklarda...

Hong Kong sokaklarında başlayan protesto eylemleri günlerdir devam ediyor. 10 binlerce insan sokaklara inmiş durumda.

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Sokaklar yine karıştı! On binlerce insan sokaklarda...

Çok sayıda polisin engellemeye çalıştığı gösterilerde polisle eylemciler de sık sık karşı karşıya geliyor ve sert arbedeler yaşanıyor.

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Sokaklar yine karıştı! On binlerce insan sokaklarda...

Çin hükümetine Hong Kong üzerinde yeni güçler veren tartışmalı bir güvenlik yasası dün onaylanmıştı.

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Sokaklar yine karıştı! On binlerce insan sokaklarda...

Hong Konglular ise bu tartışmalı yasaya itiraz ediyorlar ve Hong Kong'un Çin baskısından kurtulmasını istiyor.

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