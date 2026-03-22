Sokakta başından vurulmuş halde bulunan çocuk 3 saat sonra hayata döndü
Düzce’den gelen bu sarsıcı haber, önce "vefat" bilgisiyle üzüntü yaratırken, tıp dünyasında nadir görülen bir geri dönüş hikayesine dönüştü.
Düzce’de gece saatlerinde otobüs durağında hareketsiz olarak bulunan ve silahla başından vurulduğu tespit edilen 14 yaşındaki C.M.’nin gece ölüm haberi geldi. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürülen çocuk, Kocaeli’ye sevk edildi. Olay 23.30 sıralarında Düzce’nin Aziziye Mahallesi Günlü Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.M. isimli 14 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından otobüs durağında hareketsiz yatarken görüldü.
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, küçük çocuğun kafasında mermi kaynaklı kanama tespit ettiler.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk hakkında ölüm haberi geldi. Sabah saatlerinde yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise küçük çocuğun gece saatlerinde yapılan tıbbi müdahale ile tekrar hayata döndürüldüğü belirtilerek Atatürk Devlet Hastanesi’nde ölü olduğu bilgisi alındığı ancak devam eden tıbbi müdahale esnasında yaşam belirtisi göstermesi üzerine, saat 03.00 itibarıyla Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakıma sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.