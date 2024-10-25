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Sokakta insanlara saldıran fare vatandaşların kabusu oldu

Edirne'de, sokak ortasında bir anda beliren bir fare çevreden geçen insanların kabusu oldu.

Kaynak: İHA
Sokakta insanlara saldıran fare vatandaşların kabusu oldu - Resim: 1

Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların üzerine doğru fırlayan ve adeta onları kovalayan fare çevresine korku saldı.

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Sokakta insanlara saldıran fare vatandaşların kabusu oldu - Resim: 2

Sokaktan geçen kedi ve köpeğin ise kaldırımda dolaşan fareyi fark ettiği halde bir şey yapmamasına da vatandaşlar anlam veremedi.

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Sokakta insanlara saldıran fare vatandaşların kabusu oldu - Resim: 3

O esnada yolda geçen vatandaşların koca fareyi görünce kaçmaları ise ilginç görüntülere neden oldu.

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Sokakta insanlara saldıran fare vatandaşların kabusu oldu - Resim: 4

Kalabalık arasında dev fare aradan sıyrılarak gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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