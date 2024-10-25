Sokakta insanlara saldıran fare vatandaşların kabusu oldu
Edirne'de, sokak ortasında bir anda beliren bir fare çevreden geçen insanların kabusu oldu.
Kaynak: İHA
Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların üzerine doğru fırlayan ve adeta onları kovalayan fare çevresine korku saldı.
1 / 7
Sokaktan geçen kedi ve köpeğin ise kaldırımda dolaşan fareyi fark ettiği halde bir şey yapmamasına da vatandaşlar anlam veremedi.
2 / 7
O esnada yolda geçen vatandaşların koca fareyi görünce kaçmaları ise ilginç görüntülere neden oldu.
3 / 7
Kalabalık arasında dev fare aradan sıyrılarak gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
4 / 7