Sokakta silahlı maganda kamerada! Kadın ''beni vur'' dedi, çekti vurdu!

Sokak hayvanlarını korumak için saldırganın önüne geçen Özlem Gürel, “Normalde her akşam köpeklerle yürüyüşe gidiyoruz. Ben de saat 10 gibi karşıdan gelmiştim. Annem aradı ‘köpekler seni bekliyor yürüyüşe gidin’ diye. Yürüyüşe gitmek için hazırlandık, beslemelerini yaptım. Yukarıdan merdivenlerden bir beyefendi elinde silahla geldi. ‘Sen ne yapıyorsun’ dedim beyefendiye. O da ‘ben bunları vuracağım, bunlar beni buradan geçirmedi’ dedi. Kolumun altından silahı doğrulttu. Doğrultunca direkt ateş etti köpeğimize. Köpeğimiz yanağından vuruldu. ‘Sen ne yapıyorsun’ diyerek üstüne gidince bayağı cebelleştik. ‘Çekil önümden, çekilmezsen seni de vururum’ dedi. Ben de ‘buyur vur. Benim burada hayvanları korumak için canım çıkıyor, istersen öldür ’ dedim. Diğer hayvanları da vuracaktı, vurmasına izin vermeyeceğimi görünce kaçarak yukarı koştu. Diğer köpeklere de zarar verir korkusuyla peşinden gidemedim. Yaralı köpekle de ilgilenmem gerekiyordu. Karakola da giderek şikayette bulunduk. Köpeğin antibiyotik tedavisi devam ediyor ve kremler kullanıyoruz. Kendisi parka alkol almaya gelmiş ve gelince de köpekler geçirmemiş kendisini. Daha önceden burada çok fazla ateş yakma alkol alma sıkıntılarımız oluyordu. Köpekler geldikten sonra parkta bu tür vakalar olmamaya başladı” dedi.