Sokakta yürürken üzerine elektrik teli düştü! Korku dolu anlar kamerada
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan bir elektrik teli, sokakta yürüyen bir kişinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, ilçede bir sokakta meydana geldi. Kopan elektrik telinin gençlerden birinin sırtına isabet etti.
1 / 6
Yaşanan olayda büyük bir tehlike atlatılırken, şans eseri yaralanan olmadı.
2 / 6
Telin düşmesiyle yaşanan panik anları ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
3 / 6
Görüntülerde, gençlerin korku içinde kaçıştığı anlar dikkat çekti.
4 / 6