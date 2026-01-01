Sokakta yürürken üzerine elektrik teli düştü! Korku dolu anlar kamerada

  1. Anasayfa
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan bir elektrik teli, sokakta yürüyen bir kişinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Olay, ilçede bir sokakta meydana geldi. Kopan elektrik telinin gençlerden birinin sırtına isabet etti. 

Yaşanan olayda büyük bir tehlike atlatılırken, şans eseri yaralanan olmadı. 

Telin düşmesiyle yaşanan panik anları ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde, gençlerin korku içinde kaçıştığı anlar dikkat çekti.

