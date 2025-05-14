Sokaktaki yeni tehlikenin adı elektrikli ''scooter''lar oldu
Türkiye'de geçen yıl 18 skuter sürücünün yaşamını yitirdiği, 2 bin 206 sürücünün yaralandığı 2 bin 618 kazaya rağmen, bilinçsiz skuter kullanıcılarının canlarını tehlikeye atıp koruyucu ekipman kullanmamaları, kurallara uymamaları, 2 kişi yolculuk yapmaları kazalara davetiye çıkarıyor.
Trafiğe takılmadan, toplu taşıma ve taksi kullanmadan, kullanıcılarına kolay, hızlı ulaşım sağlayan elektrikli skuter, son zamanlarda sıkça tercih edilen ulaşım aracı haline geldi.
Ulaşım masraflarından tasarruf, eğlence amaçlı gezi gibi nedenlerle sürücülerine kolaylık sağlayan skuterlerin şehir içi kullanımı yaygınlaştı.
Şehir içi araç trafiğinde skuter kullanıcılarının artışı, kaza riskini de fazlalaştırdı. Ulaşım kolaylığından tercih edilen skuterler, küçük ve daha az korumalı, zor kontrol edilebilir olması nedeniyle kaza ve düşmelerde sürücülerin yaralanma riskini artırdı.
Türkiye'de geçen yıl ölümlü- yaralanmalı kazaya karışan skuter sayısı 2 bin 618 oldu. Bu kazalarda 4'ü olay yerinde, 14'ü hastanede olmak üzere 18 sürücü yaşamını yitirdi. Kazalarda 2 bin 206 sürücü de yaralandı.