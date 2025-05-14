Sokaktaki yeni tehlikenin adı elektrikli ''scooter''lar oldu

Türkiye'de geçen yıl ölümlü- yaralanmalı kazaya karışan skuter sayısı 2 bin 618 oldu. Bu kazalarda 4'ü olay yerinde, 14'ü hastanede olmak üzere 18 sürücü yaşamını yitirdi. Kazalarda 2 bin 206 sürücü de yaralandı.