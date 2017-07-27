Şoke eden detaylar ! Her sabah İstanbul'dan Sakarya'ya gitmiş

TÜNELLER VE DÜZENEKLER



Emniyet Müdürü Çalışkan'ın yönettiği operasyonda, önce çiftliğin etrafını çeviren ekiplerin 4 - 5 ayrı noktadan eş zamanlı olarak girdiği çiftilikte Rıfat B.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bir bölümü uyuşturucu imalathanesi çevrilen çiftlikte yapılan arama ve inceleme çalışmalarında şebeke üyelerinin farklı bloklara geçmek için tüneller açtıkları tespit edildi. Gaz maskeleri takarak tünellere giren ekipler, eğitimli dedektör köpeklerin yardımıyla yeni beton atılmış bir alanda bulunan betonu kırınca yeni bir tünel daha ortaya çıkarıldı. Tünel içerisinde yapılan incelemede ise 1 ton eroin ve düzenekler ele geçirildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için tavuk ve mantar üretilen çiftlikte 5 bin civciv bulundurduğu ve asit kokusundan etkilenen civcivlerin bir kısmının ölmüş olduğu tespit edildi.