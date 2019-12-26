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  3. 26 Aralık 2019 15:28

Şoke eden görüntü ! Engelli çocukları toprağa gömdüler

Hindistan'da anne ve babaları tarafından boyunlarına kadar toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların görüntüsü tepkilere neden oldu.

Şoke eden görüntü ! Engelli çocukları toprağa gömdüler

Görüntüler Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi.

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Şoke eden görüntü ! Engelli çocukları toprağa gömdüler

Bölgede yaşayan ve batıl inançlara sahip bir grup ebeveyn, engelli çocuklarının halkalı güneş tutulması sırasında toprak altında olması halinde iyileşeceklerine inanarak onları boyunlarına kadar toprağa gömdü.

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Şoke eden görüntü ! Engelli çocukları toprağa gömdüler

Hint medyasının paylaştığı görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, annesinin onu sakinleştirmeye çalıştığı; arka tarafta gömülü olan 2 çocuğun ise şok içinde ailelerine baktığı görülüyor.

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Şoke eden görüntü ! Engelli çocukları toprağa gömdüler

Yerel medya, ailelerin bunu yapmaları halinde 'çocukların fiziksel engellerinden ya da hastalıklarından kurtulacaklarına inandıkları için' yaptıklarını duyurdu.

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