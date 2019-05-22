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  3. 22 Mayıs 2019 08:36

Şoke eden iddia: Putin baba oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel hayatına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rus liderin sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva'nın ikiz bebek dünyaya getirdiği iddia edildi.

Şoke eden iddia: Putin baba oldu

36 yaşındaki eski sporcu Alina Kabaeva'nın 66 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddiaları yıllardır dile getiriliyor.

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Şoke eden iddia: Putin baba oldu

Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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Şoke eden iddia: Putin baba oldu

İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.

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Şoke eden iddia: Putin baba oldu

Doğumun, Moskova'da bulunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde gerçekleştiği öne sürüldü.

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