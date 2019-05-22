Şoke eden iddia: Putin baba oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel hayatına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rus liderin sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva'nın ikiz bebek dünyaya getirdiği iddia edildi.
36 yaşındaki eski sporcu Alina Kabaeva'nın 66 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddiaları yıllardır dile getiriliyor.
Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.