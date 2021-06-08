Şoke eden olay: Televizyon yıldızı uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Avustralya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Ninja Warrior (Ninja Savaşçısı) 2017 yarışmacısı Sopiea Kong'unda aralarında olduğu çete üyeleri yakalandı.
Avustralya polisi, çetelerin uyuşturucu, silah ve cinayet planlarını izlemelerine ve eski bir TV yıldızı da dahil olmak üzere küresel ağı kapatmalarına izin veren bir yeraltı mesajlaşma uygulamasını ele geçirdi.
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Bir realite TV yıldızı, Avustralya'da büyük bir organize uyuşturucu çetesi olduğu iddia edilen ve büyük bir operasyonla tutuklanan 200 kişi arasında yer alıyor.
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Avustralyalı polisler, küresel bir suç örgütünü çökertmek için bir yeraltı mesajlaşma uygulamasını hackledikten sonra, 3.77 ton uyuşturucu, 45 milyon dolar değerinde nakit, silahlar, lüks arabalar, motosikletler ve saatlerden oluşan olağanüstü bir yığın ortaya çıkardılar.
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Tutuklananlar arasında Avustralya Ninja Warrior (Ninja Savaşçısı) 2017 yarışmacısı Sopiea Kong da vardı.
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