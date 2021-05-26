Şoke eden olaylar zinciri: Yanına yaklaşan ölüyor

Chad ayrıca ilk karısı Tammy Daybell'i öldürmekle suçlandı. Tehlikeli bir "kıyamet günü tarikatının" liderleri olduğu iddia edilen Lori ve Chad, çocukların kalıntılarını gizlemek için komplo kurmak suçundan yargılanmayı bekliyorlardı.