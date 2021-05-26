Şoke eden olaylar zinciri: Yanına yaklaşan ölüyor
"Kıyamet günü tarikatının" şoke edici hikayesi, duyanları dehşete düşürüyor. İşte zincirleme cinayetler silsilesinin tüm detayları...
BİRİNCİ DERECE CİNAYET
Idaho, Fremont County'deki büyük jüri, Lori ve Chad'i çocukları yedi yaşındaki Joshua 'JJ' Vallow ve Tylee Ryan'ın ölümleriyle bağlantılı olarak birinci derece cinayetle suçlanıyor.
Chad ayrıca ilk karısı Tammy Daybell'i öldürmekle suçlandı. Tehlikeli bir "kıyamet günü tarikatının" liderleri olduğu iddia edilen Lori ve Chad, çocukların kalıntılarını gizlemek için komplo kurmak suçundan yargılanmayı bekliyorlardı.
Savcıların, çiftin işlemekle suçlandığı cinayetlerin üzerinden bir buçuk yıldan fazla süre geçtikten sonra iddianameyi şimdi sunmalarına neyin yol açtığı belirsiz.
Suçlamalar, geçen Cuma günü bir bölge yargıcı tarafından Lori'nin 'yoksul' ilan edilmesinin ardından geldi. Bu da avukat için ödeme yapamayacağı anlamına geliyor.