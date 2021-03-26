Şoke eden program! Tanıştıkları gün yorgan altında cinsel ilişkiye girdiler
Avustralya'da son bölümlerin yayınlandığı Aşk Adası programında, tanıştıkları ilk gece yorgan altında cinsel ilişkiye girince seyirciler neye uğradığını şaşırdı.
Program kamerası oyuncuların kaldığı odalarda gezinirken bir anda Margarita ve Blake'nin battaniye altında birbirleriyle oynaştıkları ve cinsel içerikli konuşmalar yaptığını görünce kamera onların üzerinde sabit kaldı.
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Bir süre sonra kendilerini tamamen battaniye ile örten çift ilişkiye girdi.
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Ertesi sabah kadın yarışmacı Margarita, diğer yarışmacılara bir gece önce Blake ile aralarında yaşananlar hakkında dedikodu yapınca Blake, sinirlenip Margarita'yı azarladı.
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