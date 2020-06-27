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  3. 27 Haziran 2020 09:52

ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi

ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Elektrikli Scooter yer alıyor.  İşte ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi

Xiaomi Elektrikli Scooter • IP54Suya dayanıklılık sertifikası • Arka Aydınlatma: Kırmızı ışık • 4 mt fren Mesafesi • Yaklaşık 5 saat şarj süresiï 18650 mAh pil • eABS fren • Maksimum 100 kgyük taşıyabilme • 25 km/s Azami hız • Kaymaz Kol Başlıkları • Kontrollü Hızlanma • Pil Ömrü Görüntüleme • Tasarruf Modu • Ultra Parlak Ön Far • Arka Fren Lambası • Çift Fren Sistemi • Tek Şarj ile 30 Km'ye Kadar Yol Katedebilme

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ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi

Xiaomi 10.000 Mah Powerbank • İki yönlü hızlı şarj • Led gösterge ışığı • Lityum polimer piller

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ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi

Kadın Terlik Çeşitleri • 36 - 40 Numara aralığında

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ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi

Siyah Desenli Yuvarlak Tepsi • 35 cm

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