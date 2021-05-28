Solaryuma giden müşteri, kabinde karşılaştığı şey ile hayatının şokunu yaşadı
Avustralya'da solaryuma giden bir kişi kabinde bir müşterinin cansız bedeni ile karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı.
Ülkenin Burgenland eyaletinde bir solaryum salonuna giden müşteri, kabinlerden birinde başka bir müşterinin cansız bedeni ile karşılaştı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kişi, 50 yaşındaki müşteriye ilk yardım uyguladı ancak sonuç alamadı.
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Yapılan otopsi sonucu talihsiz kadının, diğer müşteri onu bulmadan önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Aynı haberde olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylarda yer aldı.
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Polis raporlarına göre, müşteri 14.30'da solaryum salonuna girdi ve kabinlerden birisinin dolu olduğunu gördü.
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